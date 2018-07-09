Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hier dreht sich alles um Pommes! Und zwar Pommes als Hauptspeise. Die Essener Filiale der Fast Food Kette "Frittenwerk" ist mit einer Fläche von 500 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, Deutschlands größte Pommesbude. Die Hausspezialität: kanadische "Poutine". Showkoch Matthias Ruta schaut für "Abenteuer Leben täglich" hinter die Kulissen der Pommesmacher.

