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Abenteuer Leben am Sonntag

Die Hausmeister

Kabel EinsFolge vom 19.02.2018
Die Hausmeister

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.02.2018: Die Hausmeister

44 Min.Folge vom 19.02.2018Ab 12

Sie leben für und in ihren Siedlungen. Doch ihr Arbeitsplatz könnte kaum unterschiedlicher sein. Norman Salzwedel ist Hausmeister in einer der größten zusammenhängenden Plattenbausiedlungen Berlins. Über 1.000 Menschen wohnen in den Hochhäusern im Stadtteil Lichtenberg. Ganz anders das Hausmeisterehepaar Petra und Hajo Schadow aus Neukölln. Seit über zehn Jahren ist das Paar für die Mieter ihrer Altbausiedlung da. Und: Ding Dong 21

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