Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.07.2018: TOP X Superfood Regional
42 Min.Folge vom 10.07.2018Ab 12
TOP X Superfood Regional Chiasamen aus Mexiko, Goji Beeren aus Tibet, Quinoa aus Peru.Superfood ist nicht nur super gesund und super teuer, sondern auch super weit gereist. Dabei liegt das Gute doch so nah. Denn Superfoods wachsen auch auf unseren heimischen Äckern. Wussten sie zum Beispiel, dass simple Leinsamen denselben Effekt wie Chia-Samen haben, Johannisbeeren genauso wirken wie Acai-Beeren und dass Paprika sowieso das Deutsche Superfood schlechthin ist?! Es geht eben auch günstig und regional!
