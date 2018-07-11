Thema u. a.: TOP 6 Ost-Klassiker mit AchimJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.07.2018: Thema u. a.: TOP 6 Ost-Klassiker mit Achim
Folge vom 11.07.2018
TOP 6 Ost-Klassiker mit Achim Broiler, Pannfisch und verlorene Eier - Diese Ost-Klassiker kennt man. Aber haben sie schon Mal was von Zottelsuppe, Beamtenstippe und Hackus & Knieste gehört?Nein, das ist kein Scherz! Auch das sind Klassiker der Ost-Küche von damals.Was drin steckt, wie man diese Funny Foods zubereitet und wie sie schmecken zeigt ihnen unserOst-Spezialist Achim Müller.
