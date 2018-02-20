Top 5 Winter-Superfood: Frag den HenzeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.02.2018: Top 5 Winter-Superfood: Frag den Henze
44 Min.Folge vom 20.02.2018Ab 12
Profikoch Christian Henze testet für "Abenteuer Leben täglich" die besten Food- und Küchentrends. In der kalten Jahreszeit schwört Henze auf gesundes und vitaminreiches Essen. Er zeigt uns die Top fünf seines persönlichen Winter-Superfoods.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins