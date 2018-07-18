Akku-Staubsauger - kabelfrei und Spaß dabei?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.07.2018: Akku-Staubsauger - kabelfrei und Spaß dabei?
Folge vom 18.07.2018
Akku-Staubsauger - kabelfrei und Spaß dabei?Der neue Trend in deutschen Haushalten ist der Akku-Staubsauger. Doch was taugt die erste Generation der kabellosen Helfer? Wir testen drei Akkustaubsauger von unter 100 Euro bis zum Premium-Sauger. Wie lange reicht der Akku, wie schwer ist der Sauger mit dem großen Akku-Pack, und wie lange hält man so ein Gewicht aus, bevor der Arm lahm wird? Unser Technik-Experte Marc Bosch und Textil-Expertin Lucija Spießl von der Fachakademie für Hauswirtschaft machen den Test.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins