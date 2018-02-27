Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Dirk Hoffmann on Tour: Sibirien 2

Kabel Eins
Folge vom 27.02.2018
Dirk Hoffmann on Tour: Sibirien 2

Dirk Hoffmann on Tour: Sibirien 2Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.02.2018: Dirk Hoffmann on Tour: Sibirien 2

44 Min.Folge vom 27.02.2018Ab 12

Wie kann Dirk Hoffmann auf dem tiefsten See der Welt über Wasser laufen? Ganz einfach: Bei der Eiseskälte unter minus 30 Grad ist die Wasseroberfläche gefroren. Unser TV-Koch ist im tiefsten Winter in Sibirien, mitten auf dem Baikalsee. Zusammen mit dem Eisfischer Nikolai will er seinen ersten Fisch überhaupt angeln. Mit einer Riesenspirale aus Eisen bohren die Männer ein Loch in die 40 cm dicke Eisschicht.

