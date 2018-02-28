GoG Schnitzel-Bananen mit HackfleischJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.02.2018: GoG Schnitzel-Bananen mit Hackfleisch
43 Min.Folge vom 28.02.2018Ab 12
Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan: Bananen-Schnitzel!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins