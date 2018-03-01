Top X Was kann man alles frittieren?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.03.2018: Top X Was kann man alles frittieren?
42 Min.
"Abenteuer Leben"-Tester und Feinschmecker Dimitri Voulgarakis ist voll auf dem Fritteusen-Trip! Doch was außer Pommes kann man eigentlich noch alles frittieren? Frittiertes Sushi, Avocado im Hackfleisch-Speckmantel? Dimi will's wissen und holt sich im Internet die wildesten Frittiertipps. Das Ziel: Er will ein fünf-Gänge-Menü ausschließlich mit der Fritteuse kreieren.
