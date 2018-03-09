Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Top 5 Achims Lieblingsfisch

Kabel Eins
Folge vom 09.03.2018
Top 5 Achims Lieblingsfisch

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 09.03.2018: Top 5 Achims Lieblingsfisch

45 Min.
Folge vom 09.03.2018
Ab 12

Ahoi und moin moin! Achim Müller ist auf der Suche nach seinem Lieblingsfisch. Geräuchert, mariniert, frittiert oder doch ganz frisch aus dem Meer? Unser Koch begibt sich auf eine kulinarische Rundreise durch Norddeutschland, um das herauszufinden. Dabei macht er Halt auf dem Hamburger Fischmarkt, in der Fischstäbchen-Fabrik, verschiedenen Manufakturen und darf sogar auf einem echten Fischkutter raus aufs Meer fahren.

