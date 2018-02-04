Thema u. a.: Die Revolution am Zapfhahn geht weiter!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.02.2018: Thema u. a.: Die Revolution am Zapfhahn geht weiter!
30 Min.Folge vom 04.02.2018Ab 12
Aufklappen, Rädchen drehen, zuklappen. Jeden Tag klicken Milliarden Zippo-Feuerzeuge. Sie sind Kult - "Abenteuer Leben" ist in den USA und fragt: Wie kann ein Feuerzeug so erfolgreich sein? Wir sehen den kompletten Entstehungsprozess eines Zippos.
