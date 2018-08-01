Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 01.08.2018
43 Min.Folge vom 01.08.2018Ab 12

Frank Brüdigam kocht in seinem Hamburger Restaurant die vier liebsten Fast-Food Gerichte der Deutschen in der Deluxe-Version. Viel mehr Aufwand bedeutet das für den Koch nicht, man muss nur kreativ sein. Der charmante Koch zeigt, wie die Standard-Fast-Food Gerichte mit wenigen Veränderungen richtig edel werden. Und: Pimp my Ride - Das Gold-Auto

