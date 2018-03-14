Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

DIY mit Tommo: D.I.Y. Baumarktprojekt: Tisch und Liege

Kabel EinsFolge vom 14.03.2018
DIY mit Tommo: D.I.Y. Baumarktprojekt: Tisch und Liege

DIY mit Tommo: D.I.Y. Baumarktprojekt: Tisch und LiegeJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.03.2018: DIY mit Tommo: D.I.Y. Baumarktprojekt: Tisch und Liege

45 Min.Folge vom 14.03.2018Ab 12

Der neue Trend in Baumärkten: DIY Möbel inklusive Materialliste und Aufbauanleitung. Egal ob Designerstühle, Schränke, Regale, Esszimmergarnituren - der Kunde baut selbst. Superheimwerker Tommo & Reporter Tim machen den großen "Baumarkt-DIY-Test" und bewerten Schwierigkeitsgrad, Benutzerfreundlichkeit, Preis & Leistung. Und: Provida Polizei Neumünster

Alle verfügbaren Folgen