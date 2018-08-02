Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Sterneküche für kleines Geld: Sommermenü zum Nachkochen

Kabel Eins
Folge vom 02.08.2018
Sterneküche für kleines Geld: Sommermenü zum Nachkochen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 02.08.2018: Sterneküche für kleines Geld: Sommermenü zum Nachkochen

44 Min.
Ab 12

Das Sommermenü von Sternekoch Karl Baumgartner. Exklusiv und teuer? Aber nicht doch! Karl kocht gerne frisch und regional mit dem, was Mutter Natur hergibt. Gewusst wie zaubert Karl mit nur wenig Wareneinsatz ein leckeres Drei-Gänge Menü auf den Teller. Mit etwas Passion und ein bisschen Arbeit gelingt das auch zu Hause. Und: Achims Küchentricks Fisch

