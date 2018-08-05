Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 05.08.2018
96 Min.Folge vom 05.08.2018Ab 12

"Abenteuer Leben am Sonntag" zeigt das Beste zu den Themen "Food Truck" und "Street Food" aus Deutschland und der ganzen Welt: Die Star-Köche Martin Baudrexel und Timo Hinkelmann treten im Food-Truck-Duell gegen Sebastian Lege und Dirk Hoffmann an. Und: Der Roadtrip zu den drei heißesten Streetfood-Metropolen Europas / Food Trucks von der Stange / Sterne-Küche als Streetfood / Deutschlands erster Reste-Food-Truck / Insekten als neuester Trend in der Food-Truck-Szene

