Folge vom 22.03.2018: Donnerstag: Italiens beliebteste Salami: handgemacht vs. industriell
43 Min.Folge vom 22.03.2018Ab 12
Rund um Modena, dem Zentrum der italienischen Dauerwursthersteller, wird eine Wurstsorte produziert, die sich zu einer der beliebtesten italienischen Salami-Arten gemausert hat: Die Cacciatore, die "Wurst der Jäger". Auf jeder italienischen Autobahnraststätte liegt sie im Regal, es gibt kaum einen deutschen Touristen, der sich nicht eine mit nach Hause nimmt. Aber was steckt drin und was sind ihre Geheimnisse?
