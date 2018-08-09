Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 09.08.2018
Folge vom 09.08.2018: Achim on Tour - deutsches Essen in Namibia

43 Min.Folge vom 09.08.2018Ab 12

Wo gibt's das beste Schnitzel der Welt? In Namibia! Und das beste Eisbein? In Namibia! Und die beste Schwarzwälder Kirschtorte? Auch in Namibia. Das behaupten zumindest die deutschstämmigen Einheimischen dort. In dem südwestafrikanischen Land leben noch ca. 20.000 Menschen mit deutschen Wurzeln und die prägen immer noch das kulinarische Angebot des Landes. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller will sich das mal genauer anschauen

