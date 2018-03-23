Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 23.03.2018
44 Min.Folge vom 23.03.2018Ab 12

Unser Eis-Scout auf der Suche nach den besten Trends für die Eissaison 2018. Wir treffen in Stuttgart auf der "GELATISSIMO", der deutschen Fachmesse für handwerklich hergestelltes Speiseeis und die Eisindustrie, unseren Eistrendsetter Dario Fontanella. Der Erfinder des Spaghetti-Eis und Eismacher mit Leib und Seele betreibt in Mannheim mehrere Eisdielen; sein Eis mit rein natürlichen Zutaten gilt als eines der besten Deutschlands.

