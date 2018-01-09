Bornemann deckt auf: Unterwegs mit dem LebensmittelkontrolleurJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.01.2018: Bornemann deckt auf: Unterwegs mit dem Lebensmittelkontrolleur
Folge vom 09.01.2018
Sie schauen hin, wo andere wegschauen: Axel Bornemann und Andreas Bunz sind Lebensmittelkontrolleure in Stuttgart. Nicht immer geht es gleich um Gammelfleisch oder Kakerlakenbefall, doch bei Sauberkeit und Hygiene kennen die beiden kein Pardon. "Abenteuer Leben täglich" begleitet sie bei ihren Überraschungsbesuchen. Und: Döner? Gyros? Zypern! Die Top X Gerichte
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
