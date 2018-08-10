Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.08.2018: Topftour Schwaben
43 Min.Folge vom 10.08.2018Ab 12
Die Topftour führt uns diesmal in den Südwesten Deutschlands, denn ein schwäbisches Sprichwort lautet: "Bei den Reichen lernst du das sparen, bei den Armen das Kochen". Viele Gerichte sind oft aus der Not heraus entstanden.. Die Köche in Schwaben waren besonders kreativ. Das zeigt sich auch in den seltsamen Namen für die Gerichte, zum Beispiel der "Bietigheimer Laubfrosch auf schwäbischen Kaviar", der "Ofenschlupfer" oder den "Gaisburger Marsch".
