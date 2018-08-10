Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Topftour Schwaben

Kabel EinsFolge vom 10.08.2018
Topftour Schwaben

Topftour SchwabenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.08.2018: Topftour Schwaben

43 Min.Folge vom 10.08.2018Ab 12

Die Topftour führt uns diesmal in den Südwesten Deutschlands, denn ein schwäbisches Sprichwort lautet: "Bei den Reichen lernst du das sparen, bei den Armen das Kochen". Viele Gerichte sind oft aus der Not heraus entstanden.. Die Köche in Schwaben waren besonders kreativ. Das zeigt sich auch in den seltsamen Namen für die Gerichte, zum Beispiel der "Bietigheimer Laubfrosch auf schwäbischen Kaviar", der "Ofenschlupfer" oder den "Gaisburger Marsch".

Alle verfügbaren Folgen