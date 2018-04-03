Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 03.04.2018
Abenteuer Leben am Sonntag

44 Min.Folge vom 03.04.2018Ab 12

Und wieder mal heißt es: Showkoch Stefan Opgen-Rhein gegen Traditionskoch Andreas Hülsmann. Heute geht's in Deutschlands Mitte - nach Hessen. Auf der Speisekarte stehen Schnobelux, Hessische Rippchen und Frankfurter Pudding. Wie immer gilt: gleiche Grundzutaten, aber zwei unterschiedliche Zubereitungen. Welcher Koch wird die Jury überzeugen und am Ende siegen? Ist es Andreas mit seiner klassischen Küche oder Showkoch Stefan mit den kreativen Ideen?

