Vier Tage am Limit - Der größte ALDI aller ZeitenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.08.2018: Vier Tage am Limit - Der größte ALDI aller Zeiten
76 Min.Folge vom 19.08.2018Ab 12
Jeden Juli ist in Cuxhaven das "Deichbrand" Festival. 55.000 Menschen rocken zu Live-Bands - und die haben Hunger und Durst! Darum baut ALDI für gerade mal vier Tage eine XXL-Filiale auf - die größte, die es jemals gab. "Abenteuer Leben am Sonntag" schmeißt sich ins Festivalgetümmel und begleitet Aufbau und Betrieb der größten Aldi-Filiale aller Zeiten. Und: Echt krass! Pechvögel der Tierwelt / Das wahre "Spaghetti-Eis"! / Unterwegs mit der Kölner Spezialeinheit "Rennen"
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins