Abenteuer Leben am Sonntag

Top X Küchengadgets reloaded 2018

Kabel Eins
Folge vom 10.01.2018
Top X Küchengadgets reloaded 2018

43 Min.
Ab 12

Egal, ob Hobby-Koch oder Profi - manchmal kann jeder in seinem Küchenalltag ein wenig Hilfe gebrauchen, die das Kochen zu einer angenehmeren Sache macht. Viele neue Innovationen versprechen genau dies - Aida Grigutis und Frank Schraml nehmen die vielversprechendsten Haushalts-Neuheiten unter die Lupe. Und: BBQ Roadtrip USA: Carolina / Die Mülleimerlounge

