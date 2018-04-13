Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.04.2018: Ein Trucker in Indien
44 Min.Folge vom 13.04.2018Ab 12
Trucks sind in Indien kein bloßes Transportmittel, auf ihnen wird einfach alles transportiert: Vom Elefanten übers Zuckerrohr bis zum ganzen Eisenbahnwaggon. Wir sind unterwegs mit Ashok Gupta. Seit 8 Jahren fährt er als Trucker durch Nordindien. Auch sein LKW ist alt, verrostet und verbeult, aber handbemalt und bunt geschmückt. Die Straßen in Indien sind nicht zu vergleichen mit Deutschland. Schaut man sich den Verkehr an, stehen einem wirklich die Haare zu Berge.
