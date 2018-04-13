Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Ein Trucker in Indien

Kabel Eins
Folge vom 13.04.2018
Ein Trucker in Indien

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.04.2018: Ein Trucker in Indien

44 Min.
Ab 12

Trucks sind in Indien kein bloßes Transportmittel, auf ihnen wird einfach alles transportiert: Vom Elefanten übers Zuckerrohr bis zum ganzen Eisenbahnwaggon. Wir sind unterwegs mit Ashok Gupta. Seit 8 Jahren fährt er als Trucker durch Nordindien. Auch sein LKW ist alt, verrostet und verbeult, aber handbemalt und bunt geschmückt. Die Straßen in Indien sind nicht zu vergleichen mit Deutschland. Schaut man sich den Verkehr an, stehen einem wirklich die Haare zu Berge.

