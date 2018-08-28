Dienstag: Imbissbudencheck Baden-Württemberg vs. ThüringenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.08.2018: Dienstag: Imbissbudencheck Baden-Württemberg vs. Thüringen
42 Min. Folge vom 28.08.2018 Ab 12
Imbisskult in Deutschland - unsere Tester Achim und Henry sind auf den Geschmack gekommen. Heute sind sie kulinarischen Spezialitäten in Baden-Württemberg und Thüringen auf der Spur. Gibt's in Thüringen nur Bratwurst? Wartet gar eine Überraschung auf sie? Auf jeden Fall ist Spannung vorprogrammiert.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
