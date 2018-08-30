Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.08.2018: Der Schlangenmann
42 Min.Folge vom 30.08.2018Ab 12
Viele Dinge machen wir einfach so, wie wir sie schon immer gemacht haben. Dabei übersehen wir so manch einfacheren Weg. Baumarktangestellte Iris Schäfer, Barista Mergim Muja und Geschäftsmann Niels Jäger bewerten Tipps und Tricks rund um alltägliche Dinge auf ihre Tauglichkeit.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins