Top X verrückte Hotels in EuropaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.04.2018: Top X verrückte Hotels in Europa
45 Min.Folge vom 20.04.2018Ab 12
Die Ferienplanung steht an und wie immer stellt sich die Frage: Wohin geht's? Damit diesen Urlaub garantiert keine Langeweile aufkommt, zeigen wir die verrücktesten Hotels in Europa. Und: Top X - die besten Delikatessen Teil 2
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins