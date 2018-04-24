Fischfang: Seychellen vs. DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.04.2018: Fischfang: Seychellen vs. Deutschland
Auf den Seychellen wird immer noch im Einbaum gefischt - ein langes, schmales Holzboot. Fischer Tangi fährt jeden Tag früh morgens mit seiner Tochter Vanessa einige Stunden raus vor die Küste der Insel Praslin, um seine Fischfallen zu leeren und sie neu mit Ködern zu bestücken. Im Vergleich zu Tangis einfachem Boot ist der Fischkutter vom deutschen Krabbenfischer Nils Sander fast schon ein Hightechboot. "Abenteuer Leben täglich" hat die beiden unterschiedlichen Fischer begleitet.
