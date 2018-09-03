Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.09.2018: Der Weg des Knoblauchs
42 Min.Folge vom 03.09.2018Ab 12
Heimischer Knoblauch galt bis vor wenigen Jahren als so gut wie ausgestorben. 80% der Weltproduktion des Knoblauchs kommt aus China, aber Erich Stekovics, ein österreichischer Bio Bauer, will den heimischen Geschmack des Knoblauchs zurück in unsere Küchen holen. Und: D.I.Y.: Garderobe
