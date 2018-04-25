Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.04.2018: Fahrrad-Gadgets 2018
43 Min.Folge vom 25.04.2018Ab 12
Die neuesten Fahrrad-Gadgets sollen noch mehr Lust aufs Fahrradfahren machen, für mehr Sicherheit sorgen und das Fahrradfahren komfortabler machen. "Abenteuer leben täglich" zeigt im Ranking-Check, welche Produkte ihr Geld wirklich wert sind. Und: D.I.Y. mit Kenny - Wohnzimmertisch aus Paletten
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins