Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.09.2018: Der beste Speck der Welt
43 Min.Folge vom 04.09.2018Ab 12
Südtiroler Speck ist wohl jedem ein Begriff. Doch das meiste Fleisch kommt aus dem Ausland und wird in Südtirol nur verarbeitet. Nur wenige Höfe züchten noch echte Südtiroler Schweine und verarbeiten ihr Fleisch zu Speck. Einer davon ist der Unterkranzerhof im Sarntal. Wir haben die Speckbauern besucht und bei der Produktion begleitet. Und: Top 5 beste Terence Hill Momente
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins