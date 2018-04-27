Elektrische Milchaufschäumer im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.04.2018: Elektrische Milchaufschäumer im Test
44 Min.Folge vom 27.04.2018Ab 12
Der perfekte Milchschaum: Seidig und cremig soll er sein. Der Barista Mergim Muja aus Frankfurt am Main, und die Kaffeeliebhaberin Marika Williams testen in einem Milchaufschäumer-Ranking, mit welchen Produkten der perfekte Milchschaum gelingt. Und: Topftour Norwegen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins