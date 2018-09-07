Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Folge vom 07.09.2018
Das Bäcker-Battle-Team Deutschland bei der Jugend-WM 22 junge Bäcker aus elf Nationen wie Portugal, Brasilien, Thailand oder Chile kämpfen um die Bäcker-Krone. Mit dabei Team Deutschland mit Ivon Schwellenberg und Dominik Hinkelmann. Wer schafft es, den Titel zu holen und sind die Deutschen ganz vorne mit dabei? Second Chance: Fahrräder + Warnwesten-Müll mit Style! Das ist Upcycling! Oller Fahrradschrott wird wieder zum Strahlen gebracht - als schicke Designer-Leuchte! Und unbrauchbare Warnwesten bekommen als stylische Taschen ein zweites Leben - eine "Second Chance"! Heute noch Abfall - morgen schon cooles Designprodukt!

