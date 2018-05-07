Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.05.2018: Auto-Gadgets 2018
Folge vom 07.05.2018
Für viele ist das Auto ein täglicher Begleiter und ständig in Benutzung. Alltagshelfer rund ums Auto versprechen Erleichterung - ob beim Fahren, Parken oder Waschen. Unsere Tester Sarah Fritz und Viet Pham nehmen die Produkte genau unter die Lupe und bewerten sie nach Nützlichkeit, Funktionalität und dem Preis-Leistungsverhältnis.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
