Folge vom 09.05.2018: Dirk Hoffmann on Tour: Russlands beliebteste Speisen
Sättigend, rustikal, russisch. "Abenteuer Leben täglich"-Koch Dirk Hoffmann ist in das größte Land der Welt gereist. In Sankt Peterburg lüftet er die Geheimnisse der russischen Küche. Für uns testet Dirk die beliebtesten russischen Gerichte und kocht sie vor Ort nach.Wodurch unterscheiden sich die sibirischen Teigtaschen Pelmeni von den italienischen Tortellini? Wie werden die echte Soljanka und die Original-Borschtsuppe gekocht?
