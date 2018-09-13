House of Horror - die EntrümplerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.09.2018: House of Horror - die Entrümpler
42 Min.Folge vom 13.09.2018Ab 12
House of Horror - die EntrümplerEin altes Bauernhaus - vollgestellt bis unters Dach. Möbel, Teppiche und Einrichtungsgegenstände auf zwei Etagen verteilt. Ein Fall für den Entrümpler. Doch wie viel kostet eine Entrümplung überhaupt und wird wertvolles Gut erkannt und gegengerechnet? Drei Gegenstände im Gesamtwert von rund 3.000 Euro werden von Reportern und Kunsthistoriker Rolf Felbinger im Haus platziert. Abenteuer Leben täglich nimmt verschiedene Haushaltsauflöser unter die Lupe. Hat man es in diesem Metier mit Profis zu tun oder wimmelt es hier vor Abzockern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins