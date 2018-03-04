Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 04.03.2018
92 Min. Folge vom 04.03.2018 Ab 12

Es ist die größte Herausforderung im Leben eines Mannes! Es ist nicht der Bau des eigenen Hauses. Es ist auch nicht die Midlife-Crisis. Erst wenn ein Mann erfährt, dass er Vater wird, zeigt sich der wahre Kerl in ihm. "Abenteuer Leben am Sonntag" begleitet über ein Jahr lang vier Männer durch "ihre Schwangerschaft" - und das weltweit, in völlig unterschiedlichen Kulturen und Ländern.

