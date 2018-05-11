Brotzeit-Klassiker zum SelbermachenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.05.2018: Brotzeit-Klassiker zum Selbermachen
45 Min.Folge vom 11.05.2018Ab 12
Die Tester Chrissy und Marc genießen gerne eine deftige Brotzeit, für die sie die Produkte meist fertig im Supermarkt kaufen. Im Internet finden sich jedoch unzählige Anleitungen, wie man von der Wurst bis zur Essiggurke alles in Heimarbeit herstellen kann. Aber können die selbst gemachten Leckereien die Ware aus dem Laden wirklich ersetzen? Und: Die größte Suppenküche der Welt
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
