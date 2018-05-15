Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

D.I.Y. mit Kenny - Wohnlandschaft mit Korkboden

Kabel Eins
Folge vom 15.05.2018
D.I.Y. mit Kenny - Wohnlandschaft mit Korkboden

D.I.Y. mit Kenny - Wohnlandschaft mit KorkbodenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.05.2018: D.I.Y. mit Kenny - Wohnlandschaft mit Korkboden

43 Min.Folge vom 15.05.2018Ab 12

Kork ist back und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Warum: Kork ist ein zu 100 Prozent natürlicher Werkstoff, der hervorragende Eigenschaften besitzt: Er hat eine sehr gute isolierende Wirkung, ist undurchlässig gegen Wasser und pflegeleicht. Deswegen heißt es bei "Abenteuer Leben täglich": Kenny goes Kork! Unser Handwerkerprofi verlegt den Bodenbelag und erklärt, auf was man beim Einbau achten muss.

