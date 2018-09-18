Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 18.09.2018
Folge vom 18.09.2018: Der größte ALDI der Welt auf Festival

42 Min.Folge vom 18.09.2018Ab 12

Ein Markt viermal so groß wie normal - für 60.000 Menschen! Nur fünf Tage lang bleibt die Filiale geöffnet. Dann baut der Konzern sie weder ab. Warum so ein Wahnsinnsaufwand? So viel sei verraten: Da steckt mehr dahinter als ein Marketing-Gag. Da Cookste: Wir haben ihn entdeckt den ultimativen Party-Kracher! Die Bacon Macsagne! Nur was ist das eigentlich? Und wie kocht man diese Mischung aus Maccheroni und Lasagne? Und wie schmeckt so etwas?

