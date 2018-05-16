Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

D.I.Y. Birkensessel

Kabel Eins
Folge vom 16.05.2018
D.I.Y. Birkensessel

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.05.2018: D.I.Y. Birkensessel

42 Min.
Folge vom 16.05.2018
Ab 12

Rund anstatt quadratisch - Birkenstämme werden meist als Dekoration oder Trennwand in den eigenen vier Wänden verwendet. Nicht so bei unserem Handwerkerduo Uli und Martina - sie bauen aus dem Rundholz einen stylischen Sessel. Natur pur für drinnen oder draußen. Und was darf zur Liege nicht fehlen? Ein Tisch! Den kreieren die beiden natürlich aus ihren abgeschnittenen Birkenresten. Und: Klassiker aus der deftigen Küche - Frühlingsgerichte

