Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.05.2018: Pimp my Badezimmer
42 Min.Folge vom 17.05.2018Ab 12
Mit Palettenmöbeln liegt man voll im Trend - ob als Couch, Tisch oder sogar Bett. Aber was das Handwerkerduo Uli und Martina heute für uns zaubert, haben Sie bestimmt noch nicht gesehen! Und zwar wird mit den Paletten ein Badezimmer aufgepimpt. Waschtisch, Hängeschrank und zwei Regale verschönern die alte Nasszelle. Wie das Ganze wohl aussehen wird?
