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Abenteuer Leben am Sonntag

Pfandleihhaus Mannheim

Kabel EinsFolge vom 23.05.2018
Pfandleihhaus Mannheim

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.05.2018: Pfandleihhaus Mannheim

42 Min.Folge vom 23.05.2018Ab 12

Wenn am Ende des Monats das Geld knapp ist und sich die Rechnungen stapeln, bleibt manchmal nur ein Ausweg: das Pfandleihhaus. Von der Armbanduhr bis zum Zahngold - vieles lässt sich versetzen. Die einen finanzieren damit ihr Puppentheater, die anderen schlicht das Essen für die nächste Woche. Die meisten sind Stammkunden - und jeder Pfandschein steht für eine Lebensgeschichte.

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