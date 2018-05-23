Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.05.2018: Pfandleihhaus Mannheim
42 Min.Folge vom 23.05.2018Ab 12
Wenn am Ende des Monats das Geld knapp ist und sich die Rechnungen stapeln, bleibt manchmal nur ein Ausweg: das Pfandleihhaus. Von der Armbanduhr bis zum Zahngold - vieles lässt sich versetzen. Die einen finanzieren damit ihr Puppentheater, die anderen schlicht das Essen für die nächste Woche. Die meisten sind Stammkunden - und jeder Pfandschein steht für eine Lebensgeschichte.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins