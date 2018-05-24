Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.05.2018: Die berühmtesten Haustiere
41 Min.Folge vom 24.05.2018Ab 12
Föhn findet sich in fast jedem Haushalt, aber die Wenigsten wissen, dass ein Fön mehr ist, als ein Beautyprodukt. Denn Hausarbeit, vor allem Bügeln und Co., kann ganz schön nervig sein. Um nicht mehr im Knitterlook vor die Tür zu gehen, reicht ein ordinärer Föhn. Ein bisschen nass sprühen, trocken föhnen, Bügelergebnis. Ob der Föhn wirklich so ein Utility-Tool ist, oder ob man es beim Haare trocknen belassen sollte, testen Dominik und Jasmin. Und: Die berühmtesten Haustiere: ein Puma in der Küche, ein Fuchs im Bett und ein Waschbär auf der Toilette.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
