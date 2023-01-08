Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Malediven gegen Belize: Das Urlaubsduell der exotischen Traumziele

Kabel EinsFolge vom 08.01.2023
Malediven gegen Belize: Das Urlaubsduell der exotischen Traumziele

Malediven gegen Belize: Das Urlaubsduell der exotischen TraumzieleJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 08.01.2023: Malediven gegen Belize: Das Urlaubsduell der exotischen Traumziele

92 Min.Folge vom 08.01.2023Ab 12

"Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz sucht nach dem perfekten Traumurlaub für wenig Geld. Dafür bittet er zum großen Urlaubsduell und testet die Traumdestination Malediven und den Newcomer Belize in der Karibik. Welches exotische Land macht am Ende das Rennen? Und: Die "Reimanns" im DIY- und Duell-Fieber / Das einzigartige Heimwerker-Projekt: Die Flipper-Darts-Bar

Alle verfügbaren Folgen