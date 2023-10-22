Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die DIY-Hobbit-Sauna im Komplett-Set

Angeblich können zwei handwerklich einigermaßen geschickte Personen aus einem Berg Latten und Brettern in wenigen Tagen eine sechs Quadratmeter große Sauna bauen. Einzige Anleitung: ein Video-Tutorial. Kostenpunkt: 4.000 €. Optik: Die Sauna ist im Design den Hütten der Hobbits im Kino-Klassiker "Der Herr der Ringe" nachempfunden. Tutorial-Checker Cornel und Super-Heimwerker Tommo machen den Test. Gelingt ihnen der Aufbau mühelos?

