Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.10.2023: Die DIY-Hobbit-Sauna im Komplett-Set
93 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 12
Angeblich können zwei handwerklich einigermaßen geschickte Personen aus einem Berg Latten und Brettern in wenigen Tagen eine sechs Quadratmeter große Sauna bauen. Einzige Anleitung: ein Video-Tutorial. Kostenpunkt: 4.000 €. Optik: Die Sauna ist im Design den Hütten der Hobbits im Kino-Klassiker "Der Herr der Ringe" nachempfunden. Tutorial-Checker Cornel und Super-Heimwerker Tommo machen den Test. Gelingt ihnen der Aufbau mühelos?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
