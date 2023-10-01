Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Ein Fass - ein Ofen - ein Hot Tub

Kabel EinsFolge vom 01.10.2023
91 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12

Die Profi-Handwerker Sven und Benni haben eine Mission: Sie wollen Badespaß und Wellness bei sich im Garten, jedoch ist für einen Pool kein Platz und einen Whirlpool finden sie eher uncool. Deshalb muss ein Hot Tub her! Obwohl die beiden vom Fach sind, wird der Weg bis zum ersten Sprung ins Fass ein emotionales und handwerkliches Auf und Ab. Beim ersten Test rinnt das Wasser durch die Ritzen. Doch Aufgeben ist für die beiden Freunde keine Option.

