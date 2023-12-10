Reise-Reporter Cornel Bunz auf Erlebnis-Trip in TexasJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.12.2023: Reise-Reporter Cornel Bunz auf Erlebnis-Trip in Texas
89 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 12
Cornel Bunz will so cool und kernig werden wie Konny Reimann. Deshalb macht der "Abenteuer Leben"-Reporter einen Cowboy-Kurs und einen Roadtrip durch die texanische Prärie. Er hat eine ganze Liste an Cowboy-Aufgaben, die auf ihn warten: vom Lasso-Reiten über einen wilden Galopp-Ritt durch staubiges Land bis hin zum Bullen-Bezwingen. Dazwischen entdeckt Cornel einen traumhaften Strand, einen wilden Fluss und echt texanisches Barbecue.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins