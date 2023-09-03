Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.09.2023: DIY-Feuerstelle
89 Min.Folge vom 03.09.2023Ab 12
Super-Handwerker Tommo und Reporter Cornel bauen einen chilligen Freisitz aus Fichten-Holz, mit vier Schaukeln und einer kiesumrandeten Feuerstelle in der Mitte. Ihr Ziel: in nur drei Tagen wollen sie fertig werden und für das Material maximal 1.000 Euro ausgeben. Ob ihnen das gelingt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins