Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.11.2023: Daniel auf Hawaii
90 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 12
Der deutsche Auswanderer Daniel Hildebrandt hat 2012 alles aufs Spiel gesetzt, um in Honolulu eine Tourismus-Firma aufzubauen. Sein Unternehmen wächst, bis Corona die gesamte Branche lahmlegt. Daniel steht plötzlich vor dem Nichts. Jetzt will er sein Geschäft auf der Insel Maui wieder aufbauen. Für sein erweitertes Business braucht er viel Verhandlungsgeschick. Findet er genügend Vertragspartner?
